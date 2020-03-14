Школьников Башкирии из-за коронавируса могут перевести на дистанционное обучение

Министерство просвещения России рекомендует регионам при необходимости перевести школьников на дистанционное обучение. Такие меры связаны с предотвращением распространения нового коронавируса, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что перевод учеников на онлайн-обучение не должен сказаться на образовательном процессе.







«У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения», – прокомментировал министр просвещения Сергей Кравцов.