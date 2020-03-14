Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Школьников Башкирии из-за коронавируса могут перевести на дистанционное обучение

Школьников Башкирии из-за коронавируса могут перевести на дистанционное обучение

Добавлено: 14.03.20
Просмотров: 0
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Комментарии (0)
Школьников Башкирии из-за коронавируса могут перевести на дистанционное обучение

Министерство просвещения России рекомендует регионам при необходимости перевести школьников на дистанционное обучение. Такие меры связаны с предотвращением распространения нового коронавируса, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что перевод учеников на онлайн-обучение не должен сказаться на образовательном процессе.



«У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения», – прокомментировал министр просвещения Сергей Кравцов.

Двоих жителей Кумертау госпитализировали с подозрением на коронавирус

Читайте также:

Двоих жителей Кумертау госпитализировали с подозрением на коронавирус
Добавим, что ранее власти Москвы и Московской области ввели режим свободного посещения образовательных учреждений по усмотрению родителей.

По состоянию на 13 марта в республике нет подтвержденных случаев заражения коронавируса, в инфекционных больницах находятся 34 человека, под наблюдением участковых врачей – 311 человек.

Источник: gtrk.tv
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В России за сутки выявили шесть новых случаев коронавируса
Здравоохранение
В России за сутки выявили шесть новых случаев коронавируса
В Башкирии создали оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавируса
Здравоохранение
В Башкирии создали оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавируса
В Башкирии усилили меры по недопущению распространения коронавируса
Здравоохранение
В Башкирии усилили меры по недопущению распространения коронавируса
Стало известно, сколько человек госпитализировали в Башкирии с подозрением на коронавирус
Здравоохранение
Стало известно, сколько человек госпитализировали в Башкирии с подозрением на коронавирус
В 6 школах Уфы объявлен карантин по ОРВИ и гриппу
Здравоохранение
В 6 школах Уфы объявлен карантин по ОРВИ и гриппу
В России из-за коронавируса закрыли границу с Китаем
Политика
В России из-за коронавируса закрыли границу с Китаем
Уфимский Юридический колледж обязали прекратить поборы со студентов
Человек и закон
Уфимский Юридический колледж обязали прекратить поборы со студентов
В Башкирии безработным будут выдаваться образовательные сертификаты
Общество
В Башкирии безработным будут выдаваться образовательные сертификаты
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: