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ВОЗ предупредила об опасности передачи коронавируса через банкноты: в Уфе запрещен наличный расчет

Добавлено: 16.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
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ВОЗ предупредила об опасности передачи коронавируса через банкноты: в Уфе запрещен наличный расчет

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендации по использованию наличных денег и пластиковых карт при расчетах. Сегодня они были опубликованы на сайте Роспотребнадзора.



ВОЗ порекомендовала мыть руки и не трогать лицо после использования наличных денег. Эксперты не призывают совсем отказаться от использования наличных при расчетах, однако сообщают, что купюры могут стать каналом передачи коронавируса. 

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При этом вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластиковых картах. Продолжительность жизни коронавируса на банкнотах составляет 3-4 дня, на пластике – до 9 дней.

«Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления. Таким образом, кредитные организации получают «чистые» банкноты. Но не все банкноты сразу попадают в банки. Оплачивая покупки картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи», — говорится в сообщении ведомства.

В одном из уфимских магазинов, расположенном в крупном торговом центре, рекомендации ВОЗ не только приняли на заметку, но и ввели новые правила, полностью запретив наличный расчет. На кассе в магазине установили табличку с надписью «В соответствии с рекомендациями ВОЗ, пожалуйста, используйте только безналичный способ оплаты покупки».

Добавим, что на сегодняшний день в Башкирии нет ни одного зарегистрированного случая коронавируса. Под наблюдением участковых врачей на дому находятся 311 человек, в инфекционных больницах — 34 человека.

Источник: gtrk.tv
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