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В Уфе приступили к мерам профилактики заболевания новой коронавирусной инфекцией

Добавлено: 16.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии Уфа
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В Уфе приступили к мерам профилактики заболевания новой коронавирусной инфекцией

В целях профилактики заболевания новой коронавирусной инфекцией, основываясь на рекомендациях Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, образовательные учреждения столицы с 17 марта 2020 года отменят кабинетную систему обучения (в ходе учебного процесса учащиеся не переходят из одного учебного кабинета в другой, а занимаются в одном кабинете).



Кроме того, руководителям поручено организовать проведение уборки помещений образовательных организаций, учреждений культуры с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг. техники), мест общего пользования (комнат приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнат и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях.

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Также поручено исключить организацию и посещение детьми и сотрудниками образовательных организаций, учреждений культуры массовых мероприятий.

Не рекомендуются коллективные выезды детей и сотрудников образовательных организаций, учреждений культуры за пределы страны, а также коллективные выезды детей и сотрудников образовательных организаций в другие города РФ.

Во всех учреждениях образования ведется ежедневный мониторинг причин отсутствия детей на занятиях.

Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
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