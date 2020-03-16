"Тотальный диктант" отменили в Уфе из-за коронавируса

Из-за угрозы коронавируса в Уфе международное образовательное мероприятие «Тотальный диктант — 2020», в котором граждане проверяют себя на знание русского языка, перенесли на осень, как, собственно, и в других городах мира.







Об этом рассказала сегодня, 16 марта, ответственная по работе со СМИ Альфия Кутлуева.

— Эту акцию мы проводим как офлайн, когда человек приходит на площадку и пишет диктант со всеми, так и онлайн, когда человек диктант пишет дома под диктовку. Изначально мы обдумывали второй вариант, но потом решили не ограничиваться интернетом и просто перенесли мероприятие на осень.Точная дата, когда пройдет «Тотальный диктант 2020», станет известна 25 марта или чуть позже, — отметила Альфия Кутлуева.



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