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"Тотальный диктант" отменили в Уфе из-за коронавируса

Добавлено: 16.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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"Тотальный диктант" отменили в Уфе из-за коронавируса

Из-за угрозы коронавируса в Уфе международное образовательное мероприятие «Тотальный диктант — 2020», в котором граждане проверяют себя на знание русского языка, перенесли на осень, как, собственно, и в других городах мира.



Об этом рассказала сегодня, 16 марта, ответственная по работе со СМИ Альфия Кутлуева.

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— Эту акцию мы проводим как офлайн, когда человек приходит на площадку и пишет диктант со всеми, так и онлайн, когда человек диктант пишет дома под диктовку. Изначально мы обдумывали второй вариант, но потом решили не ограничиваться интернетом и просто перенесли мероприятие на осень.Точная дата, когда пройдет «Тотальный диктант 2020», станет известна 25 марта или чуть позже, — отметила Альфия Кутлуева.
В этом году текст для диктанта придумает сибирский писатель Андрей Геласимов.

Сегодня, 16 марта, Радий Хабиров своим указом отменил массовые мероприятия, которые должны были посетить свыше тысячи человек. Всему виной коронавирус. Из-за болезни 34 человека в Башкирии госпитализировали, еще 311 под наблюдением.

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Источник: ufa1.ru
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