В России из-за коронавируса изменят расписание ЕГЭ

В России изменится расписание сдачи ЕГЭ из-за распространившегося коронавируса.







Досрочный этап экзамена, который должен был состояться с 20 марта по 13 апреля, также будет перенесен. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве страны по противодействию распространению коронавируса.

«Нами будут внесены изменения в единое расписание проведения единого государственного экзамена, перенесен срок досрочной сдачи ЕГЭ. Мы пока не определили этот срок, но в ближайшее время его определим. Хочу сказать, что это будет без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения», — отметила Татьяна Голикова.

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Фото: gubdaily.ru