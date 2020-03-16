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В России из-за коронавируса изменят расписание ЕГЭ

Добавлено: 16.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В России из-за коронавируса изменят расписание ЕГЭ

В России изменится расписание сдачи ЕГЭ из-за распространившегося коронавируса.



Досрочный этап экзамена, который должен был состояться с 20 марта по 13 апреля, также будет перенесен. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве страны по противодействию распространению коронавируса.

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«Нами будут внесены изменения в единое расписание проведения единого государственного экзамена, перенесен срок досрочной сдачи ЕГЭ. Мы пока не определили этот срок, но в ближайшее время его определим. Хочу сказать, что это будет без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения», — отметила Татьяна Голикова.
Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня во время оперативного совещания с вице-премьерами распорядился всем, кого отправили на карантин из-за коронавируса, оплачивать больничный в особом порядке.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: gubdaily.ru
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