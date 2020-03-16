Уфимским школьникам из-за коронавируса запретят переходить из кабинета в кабинет
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В уфимских школах с завтрашнего дня учащимся запретят переходить из кабинета в кабинет: из-за угрозы распространения коронавируса все занятия будут проводиться в одном классе, сообщает «Медиакорсеть» со ссылкой на информацию мэрии.
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Вводить карантин в образовательных учреждениях власти пока не стали: в республике нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Руководитель медицинского учреждения Анна Казак рассказала, где можно сдать анализы на коронавирус в Уфе
Источник:
www.kommersant.ru
Фото: obzor.city
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