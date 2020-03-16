Уфимским школьникам из-за коронавируса запретят переходить из кабинета в кабинет

В уфимских школах с завтрашнего дня учащимся запретят переходить из кабинета в кабинет: из-за угрозы распространения коронавируса все занятия будут проводиться в одном классе, сообщает «Медиакорсеть» со ссылкой на информацию мэрии.



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