Стало известно, когда и за сколько уфимцы смогут купить медицинские маски

Вечером 16 марта, в минздраве Башкирии прошел очередной брифинг по теме коронавируса. Уфимцев все еще беспокоит вопрос – когда же можно будет купить медицинские маски в аптеках. На вопрос ответил Максим Забелин, глава регионального минздрава.







- Да, масок в Башкирии по-прежнему нет. Их поступление ожидается во вторник или среду в «Госаптеки» в количестве 20 тысяч, - сказал Забелин. – Этого очень мало, поэтому завезут еще нестерильные многоразовые маски, которые нужно будет постирать, затем прокипятить, высушить и прогладить утюгом. Еще через неделю завезут еще 20 тысяч масок.

Также Забелин отметил, что их не устраивает цена на медицинское изделие. Одна маска будет стоить не меньше 50 рублей.Напомним, что в Башкирии нет ни одного заболевшего коронавирусом.