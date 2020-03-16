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Стало известно, когда и за сколько уфимцы смогут купить медицинские маски

Добавлено: 16.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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Стало известно, когда и за сколько уфимцы смогут купить медицинские маски

Вечером 16 марта, в минздраве Башкирии прошел очередной брифинг по теме коронавируса. Уфимцев все еще беспокоит вопрос – когда же можно будет купить медицинские маски в аптеках. На вопрос ответил Максим Забелин, глава регионального минздрава.



- Да, масок в Башкирии по-прежнему нет. Их поступление ожидается во вторник или среду в «Госаптеки» в количестве 20 тысяч, - сказал Забелин. – Этого очень мало, поэтому завезут еще нестерильные многоразовые маски, которые нужно будет постирать, затем прокипятить, высушить и прогладить утюгом. Еще через неделю завезут еще 20 тысяч масок.

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Также Забелин отметил, что их не устраивает цена на медицинское изделие. Одна маска будет стоить не меньше 50 рублей.

Напомним, что в Башкирии нет ни одного заболевшего коронавирусом.

Источник: www.ufa.kp.ru
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