В уфимском микрорайоне Инорс из-за подозрения на коронавирус закрыли поликлинику

В уфимском микрорайоне Инорс поликлинику в здании Заводоуправления УМПО закрыли из-за коронавируса. Как сообщают в соцсетях, причиной могло стать нахождение в учреждении сотрудников предприятия, предположительно, вернувшихся недавно из Эфиопии, у которых заподозрили вирус COVID 19.







Как видно на кадрах очевидцев, в медучреждение приехала группа специалистов в защитном обмундировании, которая по всей видимости, проводила обработку коридоров и кабинетов поликлиники дезинфицирующими средствами.