В уфимском микрорайоне Инорс из-за подозрения на коронавирус закрыли поликлинику

В уфимском микрорайоне Инорс поликлинику в здании Заводоуправления УМПО закрыли из-за коронавируса. Как сообщают в соцсетях, причиной могло стать нахождение в учреждении сотрудников предприятия, предположительно, вернувшихся недавно из Эфиопии, у которых заподозрили вирус COVID 19.
Как видно на кадрах очевидцев, в медучреждение приехала группа специалистов в защитном обмундировании, которая по всей видимости, проводила обработку коридоров и кабинетов поликлиники дезинфицирующими средствами.
Напомним, на сегодняшний день в республике с подозрением на коронавирус госпитализирован 41 человек, в том числе 6 детей. 311 человек находятся под наблюдением участковых врачей на дому. Минпросвещения России рекомендовало регионам в случае необходимости перевести школьников на дистанционное обучение. В Башкирии официально запрещено проведение массовых мероприятий до 20 апреля. На оперативном совещании с Радием Хабировым было отмечено, что из-за коронавирусной инфекции могут продлить предстоящие школьные каникулы. На сегодняшний день в республике нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.