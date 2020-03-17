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В уфимском микрорайоне Инорс из-за подозрения на коронавирус закрыли поликлинику

Добавлено: 17.03.20
Просмотров: 20
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В уфимском микрорайоне Инорс из-за подозрения на коронавирус закрыли поликлинику

В уфимском микрорайоне Инорс поликлинику в здании Заводоуправления УМПО закрыли из-за коронавируса. Как сообщают в соцсетях, причиной могло стать нахождение в учреждении сотрудников предприятия, предположительно, вернувшихся недавно из Эфиопии, у которых заподозрили вирус COVID 19.



Как видно на кадрах очевидцев, в медучреждение приехала группа специалистов в защитном обмундировании, которая по всей видимости, проводила обработку коридоров и кабинетов поликлиники дезинфицирующими средствами.

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Напомним, на сегодняшний день в республике с подозрением на коронавирус госпитализирован 41 человек, в том числе 6 детей.  311 человек находятся под наблюдением участковых врачей на дому.  Минпросвещения России рекомендовало регионам в случае необходимости перевести школьников на дистанционное обучение. В Башкирии официально запрещено проведение массовых мероприятий до 20 апреля. На оперативном совещании с Радием Хабировым было отмечено, что из-за коронавирусной инфекции могут продлить предстоящие школьные каникулы. На сегодняшний день в республике нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Источник: gtrk.tv
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