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В Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализировано еще двое детей

Добавлено: 18.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализировано еще двое детей

В Башкирии число госпитализированных детей с подозрением на коронавирсную инфекцию возросло на два человека по сравнению со вчерашним днем. 17 марта в стационарах находилось 6 человек. У них наблюдаются характерные для заболевания симптомы.



Однако подтвержденных случаев коронавируса в республике нет. Об этом сообщил сегодня, 18 марта, министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

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— Проводятся необходимые обследования и лечение, — пояснил главный врач республики.
Кроме того, число взрослых также возросло. Вчера, 17 марта, говорилось о 46 человек, сегодня их стало уже 48.

В Башкирии изобрели и начали продавать многоразовые маски, которые призваны спасти своего обладателя от вирусов. По крайней мере, так утверждают ее создатели из Стерлитамака.

Источник: ufa1.ru
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