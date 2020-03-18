В Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализировано еще двое детей

В Башкирии число госпитализированных детей с подозрением на коронавирсную инфекцию возросло на два человека по сравнению со вчерашним днем. 17 марта в стационарах находилось 6 человек. У них наблюдаются характерные для заболевания симптомы.







Однако подтвержденных случаев коронавируса в республике нет. Об этом сообщил сегодня, 18 марта, министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

— Проводятся необходимые обследования и лечение, — пояснил главный врач республики.