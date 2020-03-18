В Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализировано еще двое детей
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В Башкирии число госпитализированных детей с подозрением на коронавирсную инфекцию возросло на два человека по сравнению со вчерашним днем. 17 марта в стационарах находилось 6 человек. У них наблюдаются характерные для заболевания симптомы.
Однако подтвержденных случаев коронавируса в республике нет. Об этом сообщил сегодня, 18 марта, министр здравоохранения РБ Максим Забелин.
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— Проводятся необходимые обследования и лечение, — пояснил главный врач республики.Кроме того, число взрослых также возросло. Вчера, 17 марта, говорилось о 46 человек, сегодня их стало уже 48.
В Башкирии изобрели и начали продавать многоразовые маски, которые призваны спасти своего обладателя от вирусов. По крайней мере, так утверждают ее создатели из Стерлитамака.
Источник:
ufa1.ru
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