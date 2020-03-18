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В Уфе на базе ГУП «Агидель» начнется производство многоразовых медицинских масок

Добавлено: 18.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Уфе на базе ГУП «Агидель» начнется производство многоразовых медицинских масок

В Башкирии по поручению главы региона Радия Хабирова начнется производство многоразовых медицинских масок, сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на утреннем брифинге, посвященном распространению коронавируса. 



Производство начнется уже сегодня 18 марта, на территории швейных мастерских ГУП «Агидель». Реализация масок будет проводиться через сеть государственных аптек «Госаптека». 

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«Эти маски можно будет использовать многократно. Будет по три маски в упаковке. Срок службы не превышает более двух-трех часов. Необходимо будет проводить дезинфекционную обработку – постирать в теплой воде с мылом, прокипятить в течение 10-15 минут, высушить и прогладить раскаленным утюгом», — прокомментировал глава ведомства. 
Жителям республики рекомендуют не покидать регион, в том числе на майские праздники. А также советуют воздержаться от походов в торговые центры. Сегодня об этом говорили на брифинге

Источник: gtrk.tv
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