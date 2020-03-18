В Башкирии запустили онлайн-лекции по профилактике коронавируса среди пожилых людей

19 марта в 12 часов назначена первая онлайн лекция для пенсионеров. Учеба будет проходить по стандартам Народного университета третьего возраста.







Образовательную программу своим выступлением будут открывать: заместитель премьер-министра правительства Башкортостан — министр семьи, труда и социальной защиты граждан Ленара Иванова, врач-офтальмолог Эрнст Мулдашев, доктор медицинских наук, профессор кафедры поликлинической терапии БГМУ Антонина Крюкова. К аудиоконференции присоединится президент Национальной медицинской палаты, «Детский доктор мира» Леонид Рошаль. Эрнст Мулдашев пояснит, что представляет собой иммунная система человека при вирусной инфекции. Антонина Крюкова приготовила лекцию о профилактики коронавруса.



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Фото: caoinform.moscow