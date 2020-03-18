Хабиров ввел в Башкирии режим повышенной готовности по коронавирусу

С сегодняшнего дня Радий Хабиров ввел режим повышенной готовности в республике для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекцией.







В Башкирии пока не выявлено случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сейчас с подозрением на коронавирус в стационарах республики находится 48 человек, в том числе 8 детей. Состояние у всех стабильное. Введение повышенных мер профилактики связано с тем, что в республику ежедневно прибывают десятки человек, в том числе из стран и регионов, где были подтверждены случаи заражения коронавирусом.