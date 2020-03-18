Хабиров ввел в Башкирии режим повышенной готовности по коронавирусу
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С сегодняшнего дня Радий Хабиров ввел режим повышенной готовности в республике для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекцией.
В Башкирии пока не выявлено случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сейчас с подозрением на коронавирус в стационарах республики находится 48 человек, в том числе 8 детей. Состояние у всех стабильное. Введение повышенных мер профилактики связано с тем, что в республику ежедневно прибывают десятки человек, в том числе из стран и регионов, где были подтверждены случаи заражения коронавирусом.
Телефон «горячей линии» республиканского штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: +7 (347) 286-58-27.
В Башкирии по поручению главы региона Радия Хабирова начнется производство многоразовых медицинских масок, сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на утреннем брифинге, посвященном распространению коронавируса.
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