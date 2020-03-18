В Уфе в связи с коронавирусом усилят санитарную безопасность электротранспорта
В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции и в целях недопущения распространения заболевания при оказании услуг по перевозке пассажиров в электротранспорте Уфы проводят профилактические и дезинфекционные мероприятия.
Как отметил исполнительный директор МУЭТ города Уфы Александр Ежков, процедура дезинфекции хлорамином производится после каждого заезда вагона с линии в депо.
Дополнительные меры - это ограничение участия работников электротранспорта в массовых мероприятиях, ограничение проведения таких мероприятий, максимальный перевод работников на удаленный способ организации труда и мониторинг состояния здоровья работников.
Напомним, что с 18 марта Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров ввел режим повышенной готовности в республике для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции.
По вопросам профилактики коронавирусной инфекции все граждане могут обращаться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43. Он работает круглосуточно, сотрудники могут ответить на базовые вопросы о COVID-19.
Круглосуточные номера телефона «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Башкортостан по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией: 8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20 (многоканальный, круглосуточный).
Кроме того, в Администрации Уфы начал функционировать в круглосуточном режиме Колл-центр по вопросам обеспечения жизнедеятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции. Единый номер телефона колл-центра – 8 -800- 250- 56- 04.