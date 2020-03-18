В Уфе в связи с коронавирусом усилят санитарную безопасность электротранспорта

В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции и в целях недопущения распространения заболевания при оказании услуг по перевозке пассажиров в электротранспорте Уфы проводят профилактические и дезинфекционные мероприятия.







Как отметил исполнительный директор МУЭТ города Уфы Александр Ежков, процедура дезинфекции хлорамином производится после каждого заезда вагона с линии в депо.

- Дезинфицирующая обработка осуществляется после влажной уборки. Процесс обеззараживания занимает 10- 15 минут. Первым делом обрабатываются потолок, стены и окна, двери, сидения, поручни. Сотрудники имеют перчатки, респираторы, в каждом вагоне висят памятки. Обработка будет проводится до тех пор, пока не объявят, что угроза заболевания миновала, - отметил он.









Санитарная обработка вагонов трамваев и троллейбусов, прибывающих с линии в депо - это одна из мер в комплексе мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавируса.Дополнительные меры - это ограничение участия работников электротранспорта в массовых мероприятиях, ограничение проведения таких мероприятий, максимальный перевод работников на удаленный способ организации труда и мониторинг состояния здоровья работников.Напомним, что с 18 марта Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров ввел режим повышенной готовности в республике для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции.

По вопросам профилактики коронавирусной инфекции все граждане могут обращаться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43. Он работает круглосуточно, сотрудники могут ответить на базовые вопросы о COVID-19.



Круглосуточные номера телефона «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Башкортостан по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией: 8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20 (многоканальный, круглосуточный).



Кроме того, в Администрации Уфы начал функционировать в круглосуточном режиме Колл-центр по вопросам обеспечения жизнедеятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции. Единый номер телефона колл-центра – 8 -800- 250- 56- 04.

Источник: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы