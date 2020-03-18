Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе в связи с коронавирусом усилят санитарную безопасность электротранспорта

В Уфе в связи с коронавирусом усилят санитарную безопасность электротранспорта

Добавлено: 18.03.20
Просмотров: 0
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Комментарии (0)
В Уфе в связи с коронавирусом усилят санитарную безопасность электротранспорта

В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции и в целях недопущения распространения заболевания при оказании услуг по перевозке пассажиров в электротранспорте Уфы проводят профилактические и дезинфекционные мероприятия.



Как отметил исполнительный директор МУЭТ города Уфы Александр Ежков, процедура дезинфекции хлорамином производится после каждого заезда вагона с линии в депо.

Важные пункты нового указа о коронавирусе в Башкирии, подписанного Хабировым

Читайте также:

Важные пункты нового указа о коронавирусе в Башкирии, подписанного Хабировым
- Дезинфицирующая обработка осуществляется после влажной уборки. Процесс обеззараживания занимает 10- 15 минут.  Первым делом обрабатываются потолок, стены и окна, двери, сидения, поручни. Сотрудники имеют перчатки, респираторы, в каждом вагоне висят памятки. Обработка будет проводится до тех пор, пока не объявят, что угроза заболевания миновала, - отметил он.
Санитарная обработка вагонов трамваев и троллейбусов, прибывающих с линии в депо - это одна из мер в комплексе мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавируса.

Дополнительные меры - это ограничение участия работников электротранспорта в массовых мероприятиях, ограничение проведения таких мероприятий, максимальный перевод работников на удаленный способ организации труда и мониторинг состояния здоровья работников.

Напомним, что с 18 марта Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров ввел режим повышенной готовности в республике для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции.


По вопросам профилактики коронавирусной инфекции все граждане могут обращаться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43. Он работает круглосуточно, сотрудники могут ответить на базовые вопросы о COVID-19.

Круглосуточные номера телефона «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Башкортостан по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией: 8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20 (многоканальный, круглосуточный).

Кроме того, в Администрации Уфы начал функционировать в круглосуточном режиме Колл-центр по вопросам обеспечения жизнедеятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции. Единый номер телефона колл-центра – 8 -800- 250- 56- 04.

Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Уфе возобновлено движение трамваев и троллейбусов
Общество
В Уфе возобновлено движение трамваев и троллейбусов
В мэрии Уфы пообещали в ближайшее время возобновить движение трамваев и троллейбусов
Общество
В мэрии Уфы пообещали в ближайшее время возобновить движение трамваев и троллейбусов
В Башкирии усилили меры по недопущению распространения коронавируса
Здравоохранение
В Башкирии усилили меры по недопущению распространения коронавируса
ФК «Уфа» отменил презентацию новичков команды из-за коронавируса
Спорт
ФК «Уфа» отменил презентацию новичков команды из-за коронавируса
В Уфе приступили к мерам профилактики заболевания новой коронавирусной инфекцией
Здравоохранение
В Уфе приступили к мерам профилактики заболевания новой коронавирусной инфекцией
В Янаульском районе зафиксирована вспышка менингококковой инфекции
Здравоохранение
В Янаульском районе зафиксирована вспышка менингококковой инфекции
В Уфе не смогли разъехаться два трамвая
Происшествия
В Уфе не смогли разъехаться два трамвая
В Бакалинском районе пройдут учения по недопущению распространения птичьего гриппа
Политика
В Бакалинском районе пройдут учения по недопущению распространения птичьего гриппа
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: