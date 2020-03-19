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В России от коронавируса умер первый больной

Добавлено: 19.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В России от коронавируса умер первый больной

В России зафиксирован первый случай гибели от Covid-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Сообщается, что скончавшаяся была уроженкой Москвы и ей было 79 лет.



Женщина была госпитализирована в больницу в минувшую пятницу, а уже на следующий день ее родственники перевели в частную клинику. Там пациентке сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат. После этого пенсионерка экстренно была перевезена в инфекционную больницу № 2. 

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Уточняется, что у женщины был целый ряд хронических заболеваний, которые усугубили ее состояние. 

Напомним, что за сутки количество случаев заражения коронавирусом в России выросло до 147 случаев. Под медицинским наблюдением из-за подозрения коронавирусной инфекции находятся более 22 тысяч человек. В целом с начала 2020 года в стране под наблюдением находился 62 541 человек.

Источник: bash.news
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