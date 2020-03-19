Как выглядит коронавирус под микроскопом: российские ученые сделали фото

Сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сделали снимки коронавируса (CoViD-19) под микроскопом. А в федеральном Минздраве подтвердили, что ученым удалось расшифровать полный геном. Это поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения инфекции.







Федеральный Роспотребнадзор поделился кадрами, которые по праву можно назвать историческими.

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Фото: Роспотребнадзор

Сейчас в новосибирском центре «Вектор» разрабатывают вакцину против коронавируса нового типа. Учёные одни из первых сделали тест-системы для его определения — именно поэтому туда отправляют анализы потенциально зараженных людей со всей страны.