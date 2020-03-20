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Ситуация по коронавирусу в Башкирии: что известно на 20 марта

Добавлено: 20.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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Ситуация по коронавирусу в Башкирии: что известно на 20 марта

По состоянию на 20 марта в Башкирии по-прежнему нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В стационарах с подозрением на новый вирус находятся 48 человек, в том числе семеро детей. За их состоянием следят медики.



ВОЗВРАЩАЕМ СВОИХ
Из-за закрытия границ многие жители Башкирии оказались фактически заперты в других странах. У тех, кто отдыхал по путевкам, проблем с возвращением возникнуть не должно. Власти объясняют, что их предполагается вернуть чартерными рейсами. А вот так называемые туристы-дикари в менее выгодном положении. Один из жителей Башкирии, например, "застрял" в Панаме, а группа детей несколько дней не может вылететь из Дели.

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По словам врио заместителя председателя Госкомтранса Башкирии Олега Гилева, четких алгоритмов, как действовать людям в такой ситуации, пока нет. Вопросы решаются в индивидуальном порядке. Главная рекомендация - обращаться в посольства и консульства России в тех странах, где карантин застал туристов.

Глава Госкомтуризма Башкирии Салават Нафиков призвал отдыхающих, которые самостоятельно выехали из страны, сообщить о себе на горячую линию: 8 800 505 94 56. Так власти в случае необходимости смогут принять меры по их возврату на родину.

СДАВАТЬ ПУТЕВКИ?
Жителей региона, уже купивших турпутевки в другие страны, просят сохранять спокойствие и не отменять поездки.
- Если страна официально еще не закрыта, вернуть средства можно, но сделать это будет не так просто, - уточнил глава госкомитета Башкирии по туризму Салават Нафиков. - Деньги хранятся не у туроператоров, они уже потрачены на авиабилеты и отели. Куда легче будет сохранить средства на счетах туркомпаний, чтобы затем перебронировать путевки на другие даты.
С ним согласны многие эксперты. По их мнению, если сейчас все побегут забирать деньги, многие компании могут просто обанкротиться, что только усложнит процесс возвращения денег.
- Я призываю наших людей не поддаваться панике, - заявил Нафиков.

ЕЩЕ 7 ЛАБОРАТОРИЙ
Работа по диагностике коронавирусной инфекции в Башкирии совершенствуется, заявил глава Минздрава региона Максим Забелин. По его словам, на базе кафедры лабораторной диагностики БГМУ лаборантов начали обучать методам обнаружения нового вируса.

Более того, с понедельника, 23 марта, в республике должны открыться 7 дополнительных лабораторий, где будут проводить анализы на коронавирус. В них поступят тест-системы, разработанные "Вектором".


МАСКИ И ХЛОРАМИН
Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин уточнил, что регион ожидает поставку крупной партии медицинских масок. Более 100 тысяч масок должны поступить в аптеки республики в течение недели.

Кроме того, в регионе запущено производство многоразовых масок. По словам Забелина, запас сырья - медицинской марли - в Башкирии достаточный. При этом главный врач республики уверен, что в ближайшее время ажиотаж по этому товару пойдет на спад.

К профилактике коронавирусной инфекции подключился и общественный транспорт. МУЭТ Уфы закупил хлорамин для дезинфекции троллейбусов и трамваев. "Башавтотранс" тоже обрабатывает свои автобусы. Планируется, что в ближайшие дни к этой работе подключатся и частники. В госкомтрансе региона уточнили, что за качеством обработки следят проверяющие.

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