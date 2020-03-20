Ситуация по коронавирусу в Башкирии: что известно на 20 марта
По состоянию на 20 марта в Башкирии по-прежнему нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В стационарах с подозрением на новый вирус находятся 48 человек, в том числе семеро детей. За их состоянием следят медики.
ВОЗВРАЩАЕМ СВОИХ
Из-за закрытия границ многие жители Башкирии оказались фактически заперты в других странах. У тех, кто отдыхал по путевкам, проблем с возвращением возникнуть не должно. Власти объясняют, что их предполагается вернуть чартерными рейсами. А вот так называемые туристы-дикари в менее выгодном положении. Один из жителей Башкирии, например, "застрял" в Панаме, а группа детей несколько дней не может вылететь из Дели.
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Глава Госкомтуризма Башкирии Салават Нафиков призвал отдыхающих, которые самостоятельно выехали из страны, сообщить о себе на горячую линию: 8 800 505 94 56. Так власти в случае необходимости смогут принять меры по их возврату на родину.
СДАВАТЬ ПУТЕВКИ?
Жителей региона, уже купивших турпутевки в другие страны, просят сохранять спокойствие и не отменять поездки.
ЕЩЕ 7 ЛАБОРАТОРИЙ
Работа по диагностике коронавирусной инфекции в Башкирии совершенствуется, заявил глава Минздрава региона Максим Забелин. По его словам, на базе кафедры лабораторной диагностики БГМУ лаборантов начали обучать методам обнаружения нового вируса.
Более того, с понедельника, 23 марта, в республике должны открыться 7 дополнительных лабораторий, где будут проводить анализы на коронавирус. В них поступят тест-системы, разработанные "Вектором".
МАСКИ И ХЛОРАМИН
Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин уточнил, что регион ожидает поставку крупной партии медицинских масок. Более 100 тысяч масок должны поступить в аптеки республики в течение недели.
Кроме того, в регионе запущено производство многоразовых масок. По словам Забелина, запас сырья - медицинской марли - в Башкирии достаточный. При этом главный врач республики уверен, что в ближайшее время ажиотаж по этому товару пойдет на спад.
К профилактике коронавирусной инфекции подключился и общественный транспорт. МУЭТ Уфы закупил хлорамин для дезинфекции троллейбусов и трамваев. "Башавтотранс" тоже обрабатывает свои автобусы. Планируется, что в ближайшие дни к этой работе подключатся и частники. В госкомтрансе региона уточнили, что за качеством обработки следят проверяющие.