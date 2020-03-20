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В Башкирии медиков обучают диагностировать коронавирус

Добавлено: 20.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии медиков обучают диагностировать коронавирус

19 марта началось обучение специалистов лабораторной диагностики на базе кафедры лабораторной диагностики Башкирского государственного медицинского университета.



Краткосрочный курс включает в себя теоретические и практические аспекты выполнения лабораторных исследований (полимеразная цепная реакция - (ПЦР)) при диагностике коронавирусной инфекции. В ходе образовательного курса специалисты освоят практические навыки выделения РНК коронавируса и его обнаружения методом ПЦР.

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Обучение проводят специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в РБ и сотрудники Башкирского государственного медицинского университета. В дальнейшем исследования будут выполнять в семи лабораториях медицинских организаций республики.

По состоянию на 20 марта в Башкирии по-прежнему нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В стационарах с подозрением на новый вирус находятся 48 человек, в том числе семеро детей. За их состоянием следят медики.

Источник: sterlegrad.ru
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