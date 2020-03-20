В Башкирии медиков обучают диагностировать коронавирус

19 марта началось обучение специалистов лабораторной диагностики на базе кафедры лабораторной диагностики Башкирского государственного медицинского университета.







Краткосрочный курс включает в себя теоретические и практические аспекты выполнения лабораторных исследований (полимеразная цепная реакция - (ПЦР)) при диагностике коронавирусной инфекции. В ходе образовательного курса специалисты освоят практические навыки выделения РНК коронавируса и его обнаружения методом ПЦР.