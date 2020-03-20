Экологи Башкирии: "Первыми под удар коронавируса могут попасть работники сферы обращения с ТКО"

Александр Веселов, председатель Союза экологов РБ, заявил, что необходимо снабдить сотрудников сферы обращения с твердыми коммунальными отходами масками и респираторами.







Данное предложение он озвучил на заседании общественного совета проекта «Чистая страна» «Единой России».

— Сегодня все отходы от пациентов медицинских учреждений идут в состав коммунальных отходов. Тем самым сфера обращения ТКО попадает под удар, ведь те специалисты, которые вывозят мусор, сортируют и обрабатывают его, будут заражаться, — сказал на заседании Александр Новоселов.



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