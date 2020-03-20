Экологи Башкирии: "Первыми под удар коронавируса могут попасть работники сферы обращения с ТКО"

По мнению Александра Веселова, у сотрудников «мусорной реформы» велика вероятность заболеть коронавирусом, так как они напрямую работают с отходами пациентов, находящихся в больницах. Вопрос взял на контроль Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального отделения партии. Он поручил посчитать количество нуждающихся в средствах защиты работников. Выдача масок и респираторов будет производиться в рамках партийного проекта.
— Сегодня все отходы от пациентов медицинских учреждений идут в состав коммунальных отходов. Тем самым сфера обращения ТКО попадает под удар, ведь те специалисты, которые вывозят мусор, сортируют и обрабатывают его, будут заражаться, — сказал на заседании Александр Новоселов.