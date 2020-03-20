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Экологи Башкирии: "Первыми под удар коронавируса могут попасть работники сферы обращения с ТКО"

Добавлено: 20.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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Экологи Башкирии: "Первыми под удар коронавируса могут попасть работники сферы обращения с ТКО"

Александр Веселов, председатель Союза экологов РБ, заявил, что необходимо снабдить сотрудников сферы обращения с твердыми коммунальными отходами масками и респираторами.



Данное предложение он озвучил на заседании общественного совета проекта «Чистая страна» «Единой России».

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По мнению Александра Веселова, у сотрудников «мусорной реформы» велика вероятность заболеть коронавирусом, так как они напрямую работают с отходами пациентов, находящихся в больницах. Вопрос взял на контроль Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального отделения партии. Он поручил посчитать количество нуждающихся в средствах защиты работников. Выдача масок и респираторов будет производиться в рамках партийного проекта.
— Сегодня все отходы от пациентов медицинских учреждений идут в состав коммунальных отходов. Тем самым сфера обращения ТКО попадает под удар, ведь те специалисты, которые вывозят мусор, сортируют и обрабатывают его, будут заражаться, — сказал на заседании Александр Новоселов.
Как сообщает республиканский минздрав, с подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находятся 51 человек, в том числе семь детей.

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Источник: proural.info
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