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В Башкирии на плановую дезинфекцию закроются акушерские стационары

Добавлено: 20.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии на плановую дезинфекцию закроются акушерские стационары

Сообщается, что в установленные графиком сроки в учреждениях будут проведены дезинфекция и ремонтные работы. Мероприятие является плановым. Будет организована маршрутизация беременных и рожениц.



Так, плановая дезинфекция состоится в Белорецкой центральной районной клинической больнице (ЦРКБ) с 21 апреля по 10 мая. Пациентов переведут в Республиканский клинический перинатальный центр и РКБ имени Куватова (беременные высокого риска), для беременных низкой и средней степени риска маршрутизация предусмотрена внутри Белорецкой ЦРКБ.

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Также работы по дезинфекции состоятся в городской больнице Кумертау с 14 по 27 апреля. Дублеры — Мелеузовская центральная районная больница и городская больница №1 Стерлитамака для беременных низкой и средней степени риска. Беременных высокого риска отправят в Республиканский клинический перинатальный центр и РКБ имени Куватова.

Кроме того, плановая дезинфекция состоится в Мишкинской ЦРБ с 7 по 19 апреля (дублер — Бирская ЦГБ), Давлекановской ЦРБ с 28 апреля по 10 мая (дублер — Республиканский клинический перинатальный центр), Нуримановской ЦРБ с 9 по 22 апреля (дублер — родильный дом №3 Уфы), Чекмагушевской ЦРБ с 2 по 15 апреля (дублер – Республиканский клинический перинатальный центр).

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Источник: www.i-gazeta.com
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