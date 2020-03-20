В колониях Башкирии из-за коронавируса приостановили свидания с осужденными

ФСИН России сообщил о запрете с 16 марта краткосрочных и длительных свиданий в учреждениях территориальных органов и следственных изоляторах ФСИН.







“В целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников системы вводятся дополнительных санитарно-противоэпидемические (профилактические) мер, направленные на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», сообщается на сайте ведомства.

Запрет будет действовать до особого указания, подчеркнули в сообщении. Также сказано, что в УИС запрещено допускать посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела и тех, кто прибыл из-за границы в течение последних 14 дней.Осужденные и задержанные с симптомами заболевания или подозрением на новую коронавирусную инфекцию должны быть госпитализированы в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения.В Башкирии ограничительные меры действуют на территории исправительных колоний №2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 16, 21, лечебно-исправительного учреждения №19, лечебно-профилактического учреждения Республиканская больница, в Стерлитамакской воспитательной колонии, колониях-поселениях №5, 6, следственных изоляторах №1, 2, 3, 4, 5.