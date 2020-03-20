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В колониях Башкирии из-за коронавируса приостановили свидания с осужденными

Добавлено: 20.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В колониях Башкирии из-за коронавируса приостановили свидания с осужденными

ФСИН России сообщил о запрете с 16 марта краткосрочных и длительных свиданий в учреждениях территориальных органов и следственных изоляторах ФСИН.



“В целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников системы вводятся дополнительных санитарно-противоэпидемические (профилактические) мер, направленные на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», сообщается на сайте ведомства.

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Запрет будет действовать до особого указания, подчеркнули в сообщении. Также сказано, что в УИС запрещено допускать посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела и тех, кто прибыл из-за границы в течение последних 14 дней.

Осужденные и задержанные с симптомами заболевания или подозрением на новую коронавирусную инфекцию должны быть госпитализированы в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения.

В Башкирии ограничительные меры действуют на территории исправительных колоний №2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 16, 21, лечебно-исправительного учреждения №19, лечебно-профилактического учреждения Республиканская больница, в Стерлитамакской воспитательной колонии, колониях-поселениях №5, 6, следственных изоляторах №1, 2, 3, 4, 5.

Источник: gtrk.tv
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