Башкирия закупит 700 тысяч медицинских масок

ГУП «Башфармация» по итогам трех закупок у единственного поставщика, проведенных сегодня, заключит контракты на поставку 700 тыс. медицинских масок для своей аптечной сети на общую сумму 14 млн руб. (два контракта на поставку 235 тыс. масок за 4,7 млн, один контракт стоимостью 4,6 млн на поставку 230 тыс. масок).







Компания-поставщик в документах, опубликованных на портале госзакупок, не уточняется. Цена каждой маски составляет 20 руб.