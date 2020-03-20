Башкирия закупит 700 тысяч медицинских масок

ГУП «Башфармация» по итогам трех закупок у единственного поставщика, проведенных сегодня, заключит контракты на поставку 700 тыс. медицинских масок для своей аптечной сети на общую сумму 14 млн руб. (два контракта на поставку 235 тыс. масок за 4,7 млн, один контракт стоимостью 4,6 млн на поставку 230 тыс. масок).
Компания-поставщик в документах, опубликованных на портале госзакупок, не уточняется. Цена каждой маски составляет 20 руб.
В связи с угрозой распространения коронавируса в Башкирии возник дефицит медицинских масок в аптеках. В минздраве сообщали, что товара нет у поставщиков. Нестерильные тканевые маски в начале недели начали шить в БПО «Агидель» (производит сувенирную продукцию). Мощность производства — 3 тыс. масок в день. Их также планируют поставлять в аптеки «Башфармации».
«Башфармация» — крупный аптечный оператор в Башкирии. Развивает бренд «Госаптека», под которым работают около 140 аптек, около 160 мелкорозничных подразделений, четыре оптики.
Напомним, ранее сообщалось, что ФСИН России сообщил о запрете с 16 марта краткосрочных и длительных свиданий в учреждениях территориальных органов и следственных изоляторах ФСИН.