В Уфе создан обсерват - карантинная зона для приема жителей с подозрением на коронавирус

20 марта первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров проинспектировал в Уфимском районе санаторный комплекс «Родник здоровья».
Именно здесь создан обсерват – карантинная зона для временного размещения до выяснения результатов анализов на наличие коронавирусной инфекции жителей, прибывающих из-за рубежа. На данный момент на территории Башкортостана факты заболевших коронавирусом не выявлены.
– Будем надеяться, что не понадобиться ваш профилакторий для размещения карантинных пассажиров, но мы должны быть готовы для развития любых событий, – сказал Андрей Назаров.
Первый вице-премьер поручил усилить контроль за прилетающими в уфимский аэропорт, в первую очередь, транзитными пассажирами из стран и регионов, находящихся в списке зараженных территорий.
– Необходимо четко контролировать анкетирование авиапассажиров и детально проработать доставку в обсерват для временной изоляции, – отметил Андрей Назаров.
В рабочей поездке первого вице-премьера сопровождали заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова и заместитель Премьер-министра Правительства РБ Ирек Сагитов.