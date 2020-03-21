В Уфе создан обсерват - карантинная зона для приема жителей с подозрением на коронавирус

20 марта первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров проинспектировал в Уфимском районе санаторный комплекс «Родник здоровья».







Именно здесь создан обсерват – карантинная зона для временного размещения до выяснения результатов анализов на наличие коронавирусной инфекции жителей, прибывающих из-за рубежа. На данный момент на территории Башкортостана факты заболевших коронавирусом не выявлены.

– Будем надеяться, что не понадобиться ваш профилакторий для размещения карантинных пассажиров, но мы должны быть готовы для развития любых событий, – сказал Андрей Назаров.

– Необходимо четко контролировать анкетирование авиапассажиров и детально проработать доставку в обсерват для временной изоляции, – отметил Андрей Назаров.









Первый вице-премьер поручил усилить контроль за прилетающими в уфимский аэропорт, в первую очередь, транзитными пассажирами из стран и регионов, находящихся в списке зараженных территорий.В рабочей поездке первого вице-премьера сопровождали заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова и заместитель Премьер-министра Правительства РБ Ирек Сагитов.

Напомним также, что медицинские учреждения Башкирии приняли участие в международном флешмобе из-за распространившегося инфекционного заболевания – коронавируса. Суть акции состоит в том, что врачи фотографируются с табличками, в котором написано: «Мы дежурим в больнице для вас! Оставайтесь дома для нас».





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Фото: pravitelstvorb.ru | пресс-служба Правительства РБ