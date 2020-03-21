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В Башкирии на коронавирус обследовали 1628 человек

Добавлено: 21.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии на коронавирус обследовали 1628 человек

Руководитель регионального Минздрава Макисм Забелин сообщил на брифинге в министерстве о том, что на вечер 20 марта подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции в Республике Башкортостан нет. На контроле с подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики состоит 50 человек, из них 7 детей.



На горячую линию Минздрава республики за сегодняшний день поступило 502 звонка от жителей республики. С момента начала работы горячей линии, с 15 марта, поступило более 3 тысяч звонков. Специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в РБ обследовано всего 1628 человека. Все результаты исследований отрицательны.

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Напомним, 18 марта, в Башкирии ввели режим повышенной готовности по коронавирусу. Указ об этом подписал глава республики. Кроме того, принято решение продлить школьные каникулы до 6 апреля. В республике началось производство медицинских масок многоразового использования. Провериться на коронавирус можно будет в 7 лабораториях Башкирии. В республике создан специальный штаб по продовольствию. 20 марта в столице Башкирии начали дезинфекцию остановок и пассажирских автобусов.

Ранее сообщалось, что в Уфе создан обсерват - карантинная зона для приема жителей с подозрением на коронавирус 

Источник: gtrk.tv
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