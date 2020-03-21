В Башкирии на коронавирус обследовали 1628 человек

Руководитель регионального Минздрава Макисм Забелин сообщил на брифинге в министерстве о том, что на вечер 20 марта подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции в Республике Башкортостан нет. На контроле с подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики состоит 50 человек, из них 7 детей.







На горячую линию Минздрава республики за сегодняшний день поступило 502 звонка от жителей республики. С момента начала работы горячей линии, с 15 марта, поступило более 3 тысяч звонков. Специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в РБ обследовано всего 1628 человека. Все результаты исследований отрицательны.