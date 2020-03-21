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В Башкирии начнут обход всех, кто прибыл из-за границы

Добавлено: 21.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии начнут обход всех, кто прибыл из-за границы

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился со своими подписчиками в соцсетях свежими данными по распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Он сообщил, где россияне чаще всего подхватывают инфекцию.



— Анализ эпидемиологов предельно четко показывает, что жители подхватывают инфекцию в подавляющем большинстве случаев за рубежом, — отметил Глава региона. — Причина в том, что инфекция на тот момент там была в разгаре. И ключевой момент работы нашего штаба — изолировать жителей республики от тех, кто в промежутке до двух недель назад были в странах с очагами болезни.

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Глава республики сообщил, что таких жителей в Башкирии сейчас около 15 тысяч человек. Полный пофамильный список имеется. Эти люди обязаны следовать приказу главного санитарного врача России о самоизоляции и нести полную ответственность не только за состояние своего здоровья, но и состояние здоровья тех, кто их окружает.

Радий Хабиров рассказал, что должны делать и как должны себя вести люди, прилетевшие из-за границы.

Во-первых, они должны соблюдать двухнедельный карантин, который установила федеральная власть. Это является обязательным к исполнению требованием. Никаких исключений здесь быть не может. Никакие важные дела не могут быть оправданием для нарушения 14-дневного карантина.

Во-вторых, граждане должны понимать, что карантин — это не чей-то каприз. Это требование закона. За нарушение установлена ответственность — вплоть до уголовной.

В-третьих, при уходе на карантин гражданам выдается лист нетрудоспособности. То есть проблем на работе не возникнет. Работодатели не имеют права прерывать или отменять карантин, это также является наказуемым действием.


В-четвертых, даже если после прилета из заграничной поездки человек чувствует себя прекрасно, он может быть носителем вируса. Поэтому на карантине нужно провести именно 14 дней, независимо от того, как вы себя чувствуете.

— Проявите уважение к своим соседям, не становитесь угрозой их жизни и здоровью, — подчеркнул Радий Хабиров. — Говорю об этом, понимая, к сожалению, что пока уровень вирусонастороженности у нас невысокий. С сегодняшнего дня начинаем обходы всех, кто прибыл из-за границы.
Глава республики напомнил, что по любым вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по телефону: 8 (347) 279-91-20. Это номер является многоканальным и работает круглосуточно.

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Источник: www.i-gazeta.com
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