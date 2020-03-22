Жителей Башкирии предупредили об уголовной ответственности за отказ от самоизоляции

В Башкирии гражданам, которые вернулись из заграничных поездок и отказываются от 14-дневной самоизоляции в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, грозит суровое наказание, вплоть до уголовной ответственности. Об этом на брифинге по вопросам профилактики коронавирусной инфекции предупредил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.







Глава ведомства попросил жителей Башкирии заявлять о подобных случаях. Информация о безответственном поведении людей будет передаваться в надзорные органы, Роспотребнадзор, Министерство внутренних дел. В отношении этих людей будет заводиться административное делопроизводство.

— Напоминаю, что за нарушение правил санэпидблагополучия предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной, — подчеркнул Максим Забелин.