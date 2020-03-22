Жителей Башкирии предупредили об уголовной ответственности за отказ от самоизоляции

В Башкирии гражданам, которые вернулись из заграничных поездок и отказываются от 14-дневной самоизоляции в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, грозит суровое наказание, вплоть до уголовной ответственности. Об этом на брифинге по вопросам профилактики коронавирусной инфекции предупредил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.
Глава ведомства попросил жителей Башкирии заявлять о подобных случаях. Информация о безответственном поведении людей будет передаваться в надзорные органы, Роспотребнадзор, Министерство внутренних дел. В отношении этих людей будет заводиться административное делопроизводство.
— Напоминаю, что за нарушение правил санэпидблагополучия предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной, — подчеркнул Максим Забелин.
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина добавила, что в ведомстве имеется информация обо всех гражданах, прибывших из зарубежных поездок. Все они будут изолированы от общества, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Сообщать о гражданах, уклоняющихся от самоизоляции необходимо на горячую линию по номеру телефона: (347) 256-17-28, указав фамилию, имя, отчество человека.
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