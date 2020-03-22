За сутки в Башкирии число госпитализированных с подозрением на коронавирус увеличилось на 8 человек
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На сегодняшний день в стационарах республики под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус находится 58 человек, из них шесть детей. За сутки число госпитализированных выросло на восемь человек.
Такие данные озвучил на вечернем брифинге Минздрава республики глава ведомства Максим Забелин. Подтвержденных случаев коронавируса в республике нет.
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В Башкирии гражданам, которые вернулись из заграничных поездок и отказываются от 14-дневной самоизоляции в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, грозит суровое наказание, вплоть до уголовной ответственности
Источник:
gtrk.tv
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