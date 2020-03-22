Коронавирус подступает к Башкирии: в соседнем регионе подтвердили 2 случая заболевания

В соседней Удмуртии зарегистрировали первые два случая заболевания коронавирусом, сообщили сегодня в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции.
Всего в России за сутки число заболевших выросло на 61 и составило 367 человек. Новые случаи зарегистрированы в шести регионах – 54 в Москве, по два в Кировской области и Удмуртии, по одному случаю в Новгородской, Архангельской и Брянской областях.
Добавим, что в соседнем Татарстане коронавирус подтверждён у шести человек, в Свердловской области – у девяти, в Пермском крае зарегистрировано три случая заболевания, в Челябинской и Оренбургской областях – по одному.
В Башкирии нет подтвержденных случаев заболевания, под контролем медиков с подозрением на коронавирус находится 58 человек.