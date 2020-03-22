Коронавирус подступает к Башкирии: в соседнем регионе подтвердили 2 случая заболевания

В соседней Удмуртии зарегистрировали первые два случая заболевания коронавирусом, сообщили сегодня в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции.







Всего в России за сутки число заболевших выросло на 61 и составило 367 человек. Новые случаи зарегистрированы в шести регионах – 54 в Москве, по два в Кировской области и Удмуртии, по одному случаю в Новгородской, Архангельской и Брянской областях.