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Коронавирус подступает к Башкирии: в соседнем регионе подтвердили 2 случая заболевания

Добавлено: 22.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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Коронавирус подступает к Башкирии: в соседнем регионе подтвердили 2 случая заболевания

В соседней Удмуртии зарегистрировали первые два случая заболевания коронавирусом, сообщили сегодня в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции.



Всего в России за сутки число заболевших выросло на 61 и составило 367 человек. Новые случаи зарегистрированы в шести регионах – 54 в Москве, по два в Кировской области и Удмуртии, по одному случаю в Новгородской, Архангельской и Брянской областях.

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Добавим, что в соседнем Татарстане коронавирус подтверждён у шести человек, в Свердловской области – у девяти, в Пермском крае зарегистрировано три случая заболевания, в Челябинской и Оренбургской областях – по одному.

В Башкирии нет подтвержденных случаев заболевания, под контролем медиков с подозрением на коронавирус находится 58 человек.

Напомним, что полузащитник футбольного клуба «Уфа » Оливье Тилль 17 марта был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус, рассказали сегодня в пресс-службе команды. В связи с этим всех игроков и персонал клуба перевели на самоизоляцию. 

Источник: gtrk.tv
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