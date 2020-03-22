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В Уфе более 200 человек нарушают режим самоизоляции

Добавлено: 22.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Уфе более 200 человек нарушают режим самоизоляции

На ежедневном брифинге минздрава Башкирии сообщили, что 226 уфимцев нарушают режим самоизоляции.



Напомним, что всем прибывшим на территорию нашей страны туристам необходимо обратиться в минздрав Башкирии и сообщить о своем приезде. Это нужно для того, чтобы медики смогли контролировать состояние здоровья туристов. Кроме того, прибывшим необходимо на две недели соблюдать режим самоизоляции – две недели выходить из дома. В Уфе находятся 551 самоизолированный гражданин.

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- Во время поквартирных обходов рабочих групп, которые состоят из соцработников и сотрудников правоохранительных органов, выяснилось, что 16 уфимцев нарушают режим самоизоляции. Еще 211 человек не удалось застать дома. По всем этим людям мы передали информацию в МВД и роспотребнадзор. Напоминаю, что за нарушение самоизоляции предусмотрена уголовная и административная ответственность, - рассказал министр труда Башкирии Юрий Мельинков.
По словам министра, с 23 марта подобные рабочие группы будут работать во всех городах республики.

Источник: www.ufa.kp.ru
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