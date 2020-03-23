В Уфе работает группа, выполняющая поквартирный обход горожан вернувшихся из-за границы

В Уфе созданы специальные рабочие группы для поквартирного обхода тех, кто должен находиться на карантине после возвращения из-за рубежа. Группы состоят из двух человек – социального работника и либо представителя МЧС, либо сотрудника пожарной охраны.





Комиссии призваны контролировать выполнение режима самоизоляции и при необходимости оказывать помощь вернувшимся из заграницы. Таким людям по запросу будут доставлять продукты питания и средства личной гигиены.

В настоящий момент стало известно, что больше двухсот человек в Уфе нарушали карантин и покидали свои квартиры. Напомним, за нарушение режима самоизоляции по коронавирусу в России предусматриваются административное взыскание или уголовная ответственность.