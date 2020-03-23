В Башкирии на границе с Татарстаном и Челябинской областью развернут два обсерватора

Два дополнительных обсерватора для изоляции и обследования прибывших из неблагополучных регионов по коронавирусу будет развернуто в Абзелиловском районе Башкирии и городе Октябрьском, следует из поправок к указу главы региона о мерах по профилактике коронавируса.
Сегодня утром глава республики Радий Хабиров дал поручение развернуть такие пункты на границе Башкирии с Челябинской областью и Татарстаном.
Обсервация применяется к лицам, приехавшим или выезжающим с территории, на которую наложен карантин. В Уфе ранее такой обсерватор был развернут в профилактории «Родник здоровья» в Уфимском районе. В нем планировали разместить на двухнедельный карантин всех приехавших в регион из Китая.
В Башкирии пока подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нет. Однако, по данным минздрава, несколько проб, взятых у пациентов, показали высокую вероятность того, что они заболели. Они направлены на дополнительное исследование в новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».