В Башкирии у 3 человек выявили коронавирус

Появились первые инфицированные коронавирусом и в Башкирии. Об этом сегодня, 24 марта, рассказал глава региона Радий Хабиров.







— У нас появились первые трое инфицированных COVID19. Как мы и ожидали — двое прибыли из-за рубежа, еще один уфимец регулярно по работе ездил в Москву. Все уже изолированы, их контакты отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов, — сообщил руководитель региона.

— Этот факт говорит, что угроза реальна. Соблюдайте меры предосторожности. Приехавшие из иностранных государств обязаны уходить на карантин, нарушение которого преследуется по закону. Ресурсы все у нас есть, умение управлять процессами — тоже. Следуйте инструкциям, и все закончится с минимальными последствиями.



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