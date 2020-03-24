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В Башкирии у 3 человек выявили коронавирус

Добавлено: 24.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии у 3 человек выявили коронавирус

Появились первые инфицированные коронавирусом и в Башкирии. Об этом сегодня, 24 марта, рассказал глава региона Радий Хабиров.



— У нас появились первые трое инфицированных COVID19. Как мы и ожидали — двое прибыли из-за рубежа, еще один уфимец регулярно по работе ездил в Москву. Все уже изолированы, их контакты отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов, — сообщил руководитель региона. 

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— Этот факт говорит, что угроза реальна. Соблюдайте меры предосторожности. Приехавшие из иностранных государств обязаны уходить на карантин, нарушение которого преследуется по закону. Ресурсы все у нас есть, умение управлять процессами — тоже. Следуйте инструкциям, и все закончится с минимальными последствиями.
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Источник: ufa1.ru
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