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В Башкирию поступят одноразовые маски из Китая: стало известно, сколько они будут стоить

Добавлено: 24.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирию поступят одноразовые маски из Китая: стало известно, сколько они будут стоить

В Башкирии все еще не хватает масок, аптеки пустуют, люди вынуждены шить их сами. Вчера, 23 марта, на очередном брифинге минздрава Башкирии по коронавирусу Максим Забелин заявил, что в ближайшее время в аптеки республики поступят одноразовые медицинские маски из Китая.



Обольщаться не стоит – их цена будет в три раза дороже, чем до объявления пандемии нового вируса. Маска будет стоить минимум 35 рублей, когда до пандемии ее цена составляла от 4 до 10 рублей.

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Со слов главы минздрава, подорожают и многоразовые башкирские маски, которые изготавливают швеи в предприятии «Агидель». Стоимость маски из марли составит 100 рублей за три штуки. Удорожание товара связано с политикой поставщиков и новой закупочной стоимостью.

Напомним, что Минобразования Башкирии разработало несколько алгоритмов дистанционного обучения школьников в период пандемии коронавируса, в том числе в муниципалитетах при отсутствии интернета

Источник: www.ufa.kp.ru
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