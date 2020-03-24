В Башкирию поступят одноразовые маски из Китая: стало известно, сколько они будут стоить

В Башкирии все еще не хватает масок, аптеки пустуют, люди вынуждены шить их сами. Вчера, 23 марта, на очередном брифинге минздрава Башкирии по коронавирусу Максим Забелин заявил, что в ближайшее время в аптеки республики поступят одноразовые медицинские маски из Китая.







Обольщаться не стоит – их цена будет в три раза дороже, чем до объявления пандемии нового вируса. Маска будет стоить минимум 35 рублей, когда до пандемии ее цена составляла от 4 до 10 рублей.