В Башкирии начали работать 7 лабораторий для проведения анализов на коронавирус

Со вчерашнего дня в Башкирии начали работать семь лабораторий для проведения анализов на коронавирус COVID-19: пять в Уфе, по одной в Нефтекамске и Стерлитамаке, сообщила на оперативном совещании в мэрии Уфы замглавы регионального управления Роспотребнадзора Галина Пермина.







В Уфе лаборатории развернуты в Республиканской клинической больнице, ГКБ №21, Больнице скорой медпомощи №22, Центре профилактики СПИДа, инфекционной больнице №4. В Нефтекамске и Стерлитамаке диагностика проводится на базе городских больниц.