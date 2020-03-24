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В Башкирии начали работать 7 лабораторий для проведения анализов на коронавирус

Добавлено: 24.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии начали работать 7 лабораторий для проведения анализов на коронавирус

Со вчерашнего дня в Башкирии начали работать семь лабораторий для проведения анализов на коронавирус COVID-19: пять в Уфе, по одной в Нефтекамске и Стерлитамаке, сообщила на оперативном совещании в мэрии Уфы замглавы регионального управления Роспотребнадзора Галина Пермина.



В Уфе лаборатории развернуты в Республиканской клинической больнице, ГКБ №21, Больнице скорой медпомощи №22, Центре профилактики СПИДа, инфекционной больнице №4. В Нефтекамске и Стерлитамаке диагностика проводится на базе городских больниц.

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В Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализированы 59 пациентов. Обследовано за весь период с начала карантинных мероприятий 1962 человека. Подтверждены пока только три носителя коронавируса, которые изолированы.

Представители Роспотребнадзора сообщили сегодня также, что всем участникам групп риска проводится двукратное тестирование на коронавирус. Сначала анализы проводятся на месте, затем направляются в новосибирский институт вирусологии «Вектор». Тест-системы в регион поступают дважды в неделю. Недостатка в них нет, сообщили в ведомстве.

Напомним, что детские сады Башкирии переходят на режим свободного посещения. Об этом на ежедневном брифинге по коронавирусу сообщил первый заместитель министра образования республики Ильдар Мавлетбердин.

Источник: www.kommersant.ru
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