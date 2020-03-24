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В Стерлитамаке проходят обходы граждан, которые приехали из-за границы

Добавлено: 24.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Стерлитамаке проходят обходы граждан, которые приехали из-за границы

Согласно постановлению главы администрации ГО г. Стерлитамака Владимира Куликова 23 марта были созданы 4 рабочие группы, направленные на проверку граждан, прибывших из других государств. 23 и 24 марта уже проводятся рейды по адресам прибывших из за рубежа граждан. Об этом сообщает Отдел по связям со СМИ администрации Стерлитамака.



Помимо соцработников и сотрудников администрации, каждая группа включает в себя сотрудников МВД и МЧС. Экипажи обеспечены транспортом и средствами индивидуальной защиты. Практика обходов граждан, прибывших из заграницы, продолжится по всей республике и в нашем городе, в частности.

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Рейды необходимы для проверки порядка соблюдения норм и требований по санитарной безопасности. Особенно, это касается требования по самоизоляции. Напоминаем, что прибывшие из-за рубежа граждане обязаны находиться дома 14 дней.

По любым вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по многоканальному круглосуточному телефону: (347) 279-91-20.

Напомним, ранее сообщалось, трое первых заболевших коронавирусом в Уфе находятся в стабильном состоянии и не нуждаются в интенсивной терапии, сообщил на брифинге министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Источник: www.sterlitamakadm.ru
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