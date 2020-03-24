В Стерлитамаке проходят обходы граждан, которые приехали из-за границы

Согласно постановлению главы администрации ГО г. Стерлитамака Владимира Куликова 23 марта были созданы 4 рабочие группы, направленные на проверку граждан, прибывших из других государств. 23 и 24 марта уже проводятся рейды по адресам прибывших из за рубежа граждан. Об этом сообщает Отдел по связям со СМИ администрации Стерлитамака.







Помимо соцработников и сотрудников администрации, каждая группа включает в себя сотрудников МВД и МЧС. Экипажи обеспечены транспортом и средствами индивидуальной защиты. Практика обходов граждан, прибывших из заграницы, продолжится по всей республике и в нашем городе, в частности.