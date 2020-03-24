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Еще одна жительница Башкирии проигнорировала самоизоляцию по коронавирусу

Добавлено: 24.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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Еще одна жительница Башкирии проигнорировала самоизоляцию по коронавирусу

Подписчики уфимского диджея Inna Ray бьют тревогу. Несколько недель назад девушка побывала в Австрии и Чехии, где к тому времени уже бушевала коронавирусная инфекция. А уже 14 марта на афише популярного клуба в Уфе среди выступающих числилась Inna Ray, которая пренебрегла самоизоляцией.



Большое количество любителей электронной музыки собрались в одном месте, чтобы послушать диджея. А 15 марта девушка собрала компанию друзей, чтобы отпраздновать день рождения. Вот только в 14-дневную самоизоляцию после возвращения из европейских стран Inna Ray не ушла.

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Напомним, что в Башкирии действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Чтобы не допустить распространение инфекции все, кто побывал в странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, должны уйти в самоизоляции на 14 дней, а при появлении симптомов коронавируса обратиться в поликлинику для проведения анализа. За нарушение самоизоляции граждан будут привлекать к административной ответственности.

Источник: bash.news
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