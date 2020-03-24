В Башкирии строительство новой инфекционной больницы начнется 25 марта

Первым заместителем премьер-министра Андреем Назаровым сегодня на заседании Президиума Правительства республики была озвучена информация о начале строительства новой инфекционной больницы. Стройка начнётся уже завтра, 25 марта.







Это решение было принято на фоне распространения коронавируса, поэтому новое отделение будет максимальной вместимости и выстроенной логистики. Эпидемиологические обстоятельства в мире будут обязательно учтены.









Новую больницу оборудуют всем необходимым, будет закуплены переносные аппараты для ультразвука и рентгена. Для рабочего персонала нового отделения будут предусмотрены безопасные условия труда.По последним данным, в республике у трёх человек подтвержден диагноз коронавирусной инфекции.Первый вице-премьер, руководитель регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции Андрей Назаров попросил усилить меры безопасности медработников и контролировать состояние пожилых людей, поскольку именно они в первую очередь находятся в группе риска. Назаров считает первостепенной задачей не допустить смертельных исходов и тяжких последствий.

Появилась информация о жительницах Дюртюлей, заболевших коронавирусом. Как сообщила знакомая семьи, первыми инфицированными оказались 51-летняя Филия Г. и 36-летняя Ляйсан Х. По словам собеседницы, женщины являются друг другу сестрами, а не матерью и дочерью, как сообщалось ранее



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram