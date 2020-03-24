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В Башкирии строительство новой инфекционной больницы начнется 25 марта

Добавлено: 24.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии строительство новой инфекционной больницы начнется 25 марта

Первым заместителем премьер-министра Андреем Назаровым сегодня на заседании Президиума Правительства республики была озвучена информация о начале строительства новой инфекционной больницы. Стройка начнётся уже завтра, 25 марта.



Это решение было принято на фоне распространения коронавируса, поэтому новое отделение будет максимальной вместимости и выстроенной логистики. Эпидемиологические обстоятельства в мире будут обязательно учтены.

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Новую больницу оборудуют всем необходимым, будет закуплены переносные аппараты для ультразвука и рентгена. Для рабочего персонала нового отделения будут предусмотрены безопасные условия труда.

По последним данным, в республике у трёх человек подтвержден диагноз коронавирусной инфекции.

Первый вице-премьер, руководитель регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции Андрей Назаров попросил усилить меры безопасности медработников и контролировать состояние пожилых людей, поскольку именно они в первую очередь находятся в группе риска. Назаров считает первостепенной задачей не допустить смертельных исходов и тяжких последствий.


Появилась информация о жительницах Дюртюлей, заболевших коронавирусом. Как сообщила знакомая семьи, первыми инфицированными оказались 51-летняя Филия Г. и 36-летняя Ляйсан Х. По словам собеседницы, женщины являются друг другу сестрами, а не матерью и дочерью, как сообщалось ранее


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Источник: sterlegrad.ru
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