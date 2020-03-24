Коронавирусом в Башкирии заразился еще один человек

В Башкирии зафиксирован четвертый случай заражения коронавирусом. Об этом на личной странице в facebook сообщает первый вице-премьер республики Андрей Назаров.







«Заседание Президиума Правительства Башкирии начали сегодня с новости о выявлении на территории республики троих заболевших COVID19. Правда теперь уже четверо. Состояние их стабильное. Они надежно изолированы. Установлен ближайший круг их близких, с кем они общались в последнее время. Все те эффективные меры, которые мы предпринимали в связи с пандемией коронавируса, сейчас позволяют владеть ситуацией. Прошу всех сохранять спокойствие и действовать по плану. Вся необходимая оперативная информация есть на официальных сайтах», - написал он.



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