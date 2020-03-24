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Коронавирусом в Башкирии заразился еще один человек

Добавлено: 24.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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Коронавирусом в Башкирии заразился еще один человек

В Башкирии зафиксирован четвертый случай заражения коронавирусом. Об этом на личной странице в facebook сообщает первый вице-премьер республики Андрей Назаров.



«Заседание Президиума Правительства Башкирии начали сегодня с новости о выявлении на территории республики троих заболевших COVID19. Правда теперь уже четверо. Состояние их стабильное. Они надежно изолированы. Установлен ближайший круг их близких, с кем они общались в последнее время. Все те эффективные меры, которые мы предпринимали в связи с пандемией коронавируса, сейчас позволяют владеть ситуацией. Прошу всех сохранять спокойствие и действовать по плану. Вся необходимая оперативная информация есть на официальных сайтах», - написал он.

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Напомним, о первых случаях заражения коронавирусом в Башкирии сообщил руководитель региона Радий Хабиров. Ими оказались две жительницы Дюртюлей - 51-летняя Филия Г. и 36-летняя Ляйсан Х. Третий пациент – 69-летний мужчина, который по работе регулярно посещал Москву. 

Добавим, что по состоянию на 13:33 24 марта  в Башкирии в станционарах с подозрением на коронавирус находятся 63 человек, из них 6 – дети.

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Источник: gorobzor.ru
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