Стало известно откуда и где сейчас находится 4 заболевший коронавирусом в Башкирии

В Башкирии зарегистрирован четвертый больной с коронавирусом. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-министра Башкирии Андрей Назаров.







В республике за сутки в общей сложности зарегистрировано 4 человека, у которых официально подтвержден коронавирус. Подробной информации о четвертом зараженном пока нет. Однако по данным в Правительстве Башкирии, это житель Уфимского района.