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Стало известно откуда и где сейчас находится 4 заболевший коронавирусом в Башкирии

Добавлено: 25.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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Стало известно откуда и где сейчас находится 4 заболевший коронавирусом в Башкирии

В Башкирии зарегистрирован четвертый больной с коронавирусом. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-министра Башкирии Андрей Назаров.



В республике за сутки в общей сложности зарегистрировано 4 человека, у которых официально подтвержден коронавирус. Подробной информации о четвертом зараженном пока нет. Однако по данным в Правительстве Башкирии, это житель Уфимского района.

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По некоторым данным, вирус был привезен из заграничной поездки. По прибытии в Башкирию пациент сразу ушел на карантин. Ему были проведены 2 пробы на коронавирус, обе оказались положительными.

По состоянию на 24 марта четвертый больной полностью изолирован от общества в инфекционной больнице № 4 города Уфы. Его родные и близкие предупреждены об опасности и обследованы. Их пробы отрицательны.

Помимо этого, в кабмине заверили, что четвертый пациент - не глава администрации Уфимского района Вилорий Угаров. С руководителем муниципалитета все в порядке. Ранее Радий Хабиров рассказал о том, что чиновник как сознательный гражданин самоизолировался на 2 недели после заграничной поездки, как того требует законодательство.

Напомним, что первым заместителем премьер-министра Андреем Назаровым на заседании Президиума Правительства республики была озвучена информация о начале строительства новой инфекционной больницы. Стройка начнётся 25 марта.

Источник: bash.news
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