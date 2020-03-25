Уроженка Дюртюлей заразившаяся коронавирусом рассказала о своем состоянии

Накануне в Башкирии как гром среди ясного неба прозвучала новость: в республике появились первые зараженные коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в своих социальных сетях заявил глава региона Радий Хабиров. Как стало известно «Комсомолке», одной из заболевших стала уроженка города Дюртюли Лейсан Х. Она подхватила вирус во время поездки в Европу со своей старшей сестрой. Ранее сообщалось, что заболевшие женщины мать и дочь, но это оказалось не так.







В краткой беседе Лейсан рассказала о своем состоянии.

- Я рада, что вы проявляете беспокойство. Скажу вам только пару слов: у меня все хорошо, температура 36,6. Пожалуйста, больше не беспокойте меня, - сказала женщина.