В Башкирии инфицированные коронавирусом могли заразить около 30 человек
В министерстве здравоохранения прошел традиционный брифинг, посвященный профилактике коронавирусной инфекции. На данный момент в Башкирии подтверждено 4 случая заболевания новым видом пневмонии, 3 из которых были ввезены в республику из-за рубежа.
В заседании участвовали: министр здравоохранения Максим Забелин, главный врач центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак, начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора Олег Мавлютов и приглашенные гости.
Также во встрече принял участие председатель Госкомитета по туризму Салават Нафиков. Он сообщил о том, что в Башкирии продолжают работу санатории с соблюдением всех мер предосторожности. Однако в будущем отработаются алгоритмы, например, для того, чтобы в столовой учреждения не находилось более 50 человек единовременно. Что касается возвращения жителей Башкирии на родину, то здесь продолжается работа в соответствии с рекомендацией МИД РФ. Чиновник отметил, здесь речь идет о туристах, которые сами отправляются в путешествия. Турагентства прекратили продажу путевок.