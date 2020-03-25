В Башкирии инфицированные коронавирусом могли заразить около 30 человек

В министерстве здравоохранения прошел традиционный брифинг, посвященный профилактике коронавирусной инфекции. На данный момент в Башкирии подтверждено 4 случая заболевания новым видом пневмонии, 3 из которых были ввезены в республику из-за рубежа.







В заседании участвовали: министр здравоохранения Максим Забелин, главный врач центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак, начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора Олег Мавлютов и приглашенные гости.

— Определены все контакты по воздушному судну и городу. Все они найдены, обследуются, результаты будут известны через 3 дня. В самолете мало контактируют, оттуда мы не ждем большого количества заболевших. Близких контактов человек 30 может наберется, которые могли заболеть, — отметил Олег Мавлютов. — Трое туристов прибыли из-за рубежа 15 марта рейсом через Москву.

— В настоящий момент введен карантин во всех стационарах по острым респираторным заболеваниям. Определены часы беседы родственников с врачами и места встречи для передачи вещей. Проблемы нет. Мероприятие давно отработано, — сказал Максим Забелин.





На данный момент в России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Башкирии инфицированные находятся в стабильном состоянии. Всего под наблюдением врачей с подозрением на Covid-19 находятся 64 человека, в числе которых 6 детей. Всего обследовано в республике 2270 граждан. К лабораториям подключились для проведения тестов медицинские организации.

Также во встрече принял участие председатель Госкомитета по туризму Салават Нафиков. Он сообщил о том, что в Башкирии продолжают работу санатории с соблюдением всех мер предосторожности. Однако в будущем отработаются алгоритмы, например, для того, чтобы в столовой учреждения не находилось более 50 человек единовременно. Что касается возвращения жителей Башкирии на родину, то здесь продолжается работа в соответствии с рекомендацией МИД РФ. Чиновник отметил, здесь речь идет о туристах, которые сами отправляются в путешествия. Турагентства прекратили продажу путевок.





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