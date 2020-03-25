В Башкирии пик заражения коронавирусом прогнозируют в мае-июне

Власти Башкирии прогнозируют, что пик заражения коронавирусом в регионе наступит в мае-июне, передает «Башинформ» прогноз первого вице-премьера республики Андрея Назарова.







Так как распространение коронавируса неизбежно, а мест для заразившихся в действующих лечебных учреждениях (зарезервировано 1,3 тыс. мест) может оказаться недостаточно, власти региона намерены построить в Зубовском сельсовете под Уфой быстро возводимую инфекционную больницу на 520 мест. Для строительства выбрана площадка, подключенная к коммуникациям. К лету его планируется завершить.

Точные сроки, стоимость и источники финансирования строительства объекта пока не уточняются.В Башкирии пока зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом, один из заразившихся — несовершеннолетний. Подробные данные о носителях вируса власти не раскрывают. Сообщается лишь, что все они побывали в Европе. Номера рейсов, которыми носители вернулись в Уфу, не уточняются, при этом общественность успокаивают тем, что круг контактов заразившихся отработан и они помещены на карантин.