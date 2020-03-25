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В Башкирии пик заражения коронавирусом прогнозируют в мае-июне

Добавлено: 25.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии пик заражения коронавирусом прогнозируют в мае-июне

Власти Башкирии прогнозируют, что пик заражения коронавирусом в регионе наступит в мае-июне, передает «Башинформ» прогноз первого вице-премьера республики Андрея Назарова.



Так как распространение коронавируса неизбежно, а мест для заразившихся в действующих лечебных учреждениях (зарезервировано 1,3 тыс. мест) может оказаться недостаточно, власти региона намерены построить в Зубовском сельсовете под Уфой быстро возводимую инфекционную больницу на 520 мест. Для строительства выбрана площадка, подключенная к коммуникациям. К лету его планируется завершить.

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Точные сроки, стоимость и источники финансирования строительства объекта пока не уточняются.

В Башкирии пока зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом, один из заразившихся — несовершеннолетний. Подробные данные о носителях вируса власти не раскрывают. Сообщается лишь, что все они побывали в Европе. Номера рейсов, которыми носители вернулись в Уфу, не уточняются, при этом общественность успокаивают тем, что круг контактов заразившихся отработан и они помещены на карантин.

Источник: www.kommersant.ru
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