Стало известно место строительства новой инфекционной больницы в Башкирии | видео

Новая инфекционная больница, о строительстве которой распорядился глава Башкирии, появится не в Уфе, а в пригороде — на территории Зубовского сельсовета. Как рассказали сегодня, 25 марта, в РБК, на месте уже побывал вице-премьер регионального правительства Андрей Назаров.





Место выбрали в Уфимском районе, а не в столице Башкирии, потому что только там оказалось возможным приступить к возведению немедленно. На строительство чиновники отвели полгода.

— Я уверен, что мы справимся раньше. Ожидается, что пик распространения коронавирусной инфекции придется, вероятнее всего, на май–июнь, и к этому времени у нас должны появиться дополнительные возможности для госпитализации, — процитировали в РБК Андрея Назарова.

— Стоит задача вообще обойтись без летальных исходов. Мы надеемся, с минимальными потерями выйдем из этой ситуации, — резюмировал Андрей Назаров.