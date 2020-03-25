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Стало известно место строительства новой инфекционной больницы в Башкирии | видео

Добавлено: 25.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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Стало известно место строительства новой инфекционной больницы в Башкирии | видео

Новая инфекционная больница, о строительстве которой распорядился глава Башкирии, появится не в Уфе, а в пригороде — на территории Зубовского сельсовета. Как рассказали сегодня, 25 марта, в РБК, на месте уже побывал вице-премьер регионального правительства Андрей Назаров.



Место выбрали в Уфимском районе, а не в столице Башкирии, потому что только там оказалось возможным приступить к возведению немедленно. На строительство чиновники отвели полгода.

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— Я уверен, что мы справимся раньше. Ожидается, что пик распространения коронавирусной инфекции придется, вероятнее всего, на май–июнь, и к этому времени у нас должны появиться дополнительные возможности для госпитализации, — процитировали в РБК Андрея Назарова.
Вице-премьер уже сейчас предупредил, что в условиях распространения пандемии госпитализировать будут только «тяжелых» пациентов — тех, кому требуются искусственная вентиляция легких, подготовленные палаты и высококвалифицированная медпомощь.
— Стоит задача вообще обойтись без летальных исходов. Мы надеемся, с минимальными потерями выйдем из этой ситуации, — резюмировал Андрей Назаров.
Все публикации Newsbash.ru  о ситуации с распространением нового коронавируса COVID-19 можно почитать по ссылке.

Источник: ufa1.ru
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