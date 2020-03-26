Главврач РДКБ в Уфе Рустем Ахметшин нарушил все правила самоизоляции

После приезда из Европы главный врач РДКБ Рустем Ахметшин не стал находиться на 14-дневном карантине, как того требуют правила, сложившиеся в нынешних условиях угрозы распространения коронавируса.
Вместо этого руководитель медицинского учреждения, где находятся дети, сразу же вышел на работу. В телеграм-канале «Политкурай» сообщается, что Ахметшин вылетел 1 марта в Загреб в 7:00 рейсом Аэрофлота № SU-2040, а вернулся в Шереметьево 12 марта в 16:00 рейсом № SU-2041.
Когда главный врач вернулся в Уфу, он не стал ставить никого в известность, а сразу вышел на рабочее место, где бок о бок трудится 271 врач и проходит лечение тысяча детей.
Напомним, что в республике из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Глава Башкирии Радий Хабиров ужесточил его 25 марта, введя новые ограничения.
Сейчас в Башкирии зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом. Первыми из них оказались две жительницы Дюртюлей - 51-летняя Филия Г. и 36-летняя Ляйсан Х. Третий пациент – 51-летний мужчина, который по работе регулярно посещал Москву. Четвертый заболевший – несовершеннолетний ребенок. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram