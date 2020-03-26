Главврач РДКБ в Уфе Рустем Ахметшин нарушил все правила самоизоляции

После приезда из Европы главный врач РДКБ Рустем Ахметшин не стал находиться на 14-дневном карантине, как того требуют правила, сложившиеся в нынешних условиях угрозы распространения коронавируса.







Вместо этого руководитель медицинского учреждения, где находятся дети, сразу же вышел на работу. В телеграм-канале «Политкурай» сообщается, что Ахметшин вылетел 1 марта в Загреб в 7:00 рейсом Аэрофлота № SU-2040, а вернулся в Шереметьево 12 марта в 16:00 рейсом № SU-2041.



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Фото: из открытых источников