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Главврач РДКБ в Уфе Рустем Ахметшин нарушил все правила самоизоляции

Добавлено: 26.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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Главврач РДКБ в Уфе Рустем Ахметшин нарушил все правила самоизоляции

После приезда из Европы главный врач РДКБ Рустем Ахметшин не стал находиться на 14-дневном карантине, как того требуют правила, сложившиеся в нынешних условиях угрозы распространения коронавируса.



Вместо этого руководитель медицинского учреждения, где находятся дети, сразу же вышел на работу. В телеграм-канале «Политкурай» сообщается, что Ахметшин вылетел 1 марта в Загреб в 7:00 рейсом Аэрофлота № SU-2040, а вернулся в Шереметьево 12 марта в 16:00 рейсом № SU-2041.

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Когда главный врач вернулся в Уфу, он не стал ставить никого в известность, а сразу вышел на рабочее место, где бок о бок трудится 271 врач и проходит лечение тысяча детей. 

Напомним, что в республике из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Глава Башкирии Радий Хабиров ужесточил его 25 марта, введя новые ограничения.

Сейчас в Башкирии зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом. Первыми из них оказались две жительницы Дюртюлей - 51-летняя Филия Г. и 36-летняя Ляйсан Х. Третий пациент – 51-летний мужчина, который по работе регулярно посещал Москву. Четвертый заболевший – несовершеннолетний ребенок
 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников
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