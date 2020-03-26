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В Башкирии 37 человек ждет наказание за нарушение карантинного режима

Добавлено: 26.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии 37 человек ждет наказание за нарушение карантинного режима

Сегодня, 26 марта, на оперативном совещании в правительстве выступил Александр Жеребцов, заместитель главного государственного санитарного врача Роспотребнадзора РБ.



Он сообщил, что специалистами с 24 марта было совершено более 300 обходов на предмет соблюдения режима самоизоляции граждан, прилетевших из-за границы. Эта работа ведется ежедневно. Однако в отношении граждан, нарушивших этот закон, уже начинается процесс возбуждения дел за административные правонарушения. По предварительной информации, наказание ждет 37 граждан Башкирии.

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— У нас невысокий уровень дисциплины тех, кто вернулся из-за рубежа и с высочайшей долей вероятности является распространителем инфекции. Это не пустые слова. Нам надо наказывать этих людей. В Госдуме находится документ, сильно ужесточающий наказание за нарушение карантина. С высокой долей вероятности он будет принят. Но до этого я прошу активнее вести работу. В Китае суды заполнены делами. Мы никому этого не забудем и не простим, — сказал Радий Хабиров.
Ранее сообщалось, что после приезда из Европы главный врач РДКБ Рустем Ахметшин не стал находиться на 14-дневном карантине, как того требуют правила, сложившиеся в нынешних условиях угрозы распространения коронавируса

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Источник: proural.info
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