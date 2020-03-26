Чиновники Башкирии сдадут тест на коронавирус
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Глава Башкирии Радий Хабиров поручил всем чиновникам сдать тест на коронавирус. Он заявил, что первым сдаст необходимый анализ уже сегодня. Такие меры связаны с тем, что в сегодняшней ситуации власти региона больше всех общаются с людьми.
«Вы это делаете не для себя, а для того, чтобы не распространять инфекцию дальше», — цитирует Радия Хабирова агентство «Башинформ».Напомним, ранее Хабиров поручил муниципальным властям в Башкирии поручено сократить расходы бюджетов «до минимальных нужд». Поручение он отдал сегодня на оперативном совещании.
Источник:
gtrk.tv
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