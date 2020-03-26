Чиновники Башкирии сдадут тест на коронавирус

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил всем чиновникам сдать тест на коронавирус. Он заявил, что первым сдаст необходимый анализ уже сегодня. Такие меры связаны с тем, что в сегодняшней ситуации власти региона больше всех общаются с людьми.



«Вы это делаете не для себя, а для того, чтобы не распространять инфекцию дальше», — цитирует Радия Хабирова агентство «Башинформ».