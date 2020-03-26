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В больницах Башкирии из-за коронавируса ввели строгий карантин

Добавлено: 26.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В больницах Башкирии из-за коронавируса ввели строгий карантин

Информация была озвучена на брифинге по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в республике.



Сегодня, 25 марта, на брифинге по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в республике глава минздрава РБ Максим Забелин рассказал о режиме карантина, который введен в стационарах региона.

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По его словам, предпринятые меры предосторожности соответствуют требованиям, принятым во всей стране в случае распространения ОРВИ.
- Поскольку у людей в стационаре уже условно ослаблен иммунитет, в каждом стационаре определено конкретное время для общения родственников с лечащим врачом, обустроены также места для приема передач пациентам, - пояснил Максим Забелин. - Проблемы нет, мероприятие давно отработаны.
Напомним, что Глава Башкирии Радий Хабиров поручил всем чиновникам сдать тест на коронавирус. Он заявил, что первым сдаст необходимый анализ уже сегодня

Источник: mkset.ru
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