В Уфе для пожилых людей старше 65 лет вводится карантин

Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Отметим, что точные сроки начала карантинных мер пока неизвестны.







Руководитель республики поручил министру труда, семьи и социальной защиты населения Ленаре Ивановой разработать предложения по введению карантина для пожилых до конца рабочего дня. Радий Хабиров назвал это решением одним из самых сложных, которое принималось за последнее время. Он отметил, что карантин нужно ввести в кратчайшие сроки.

«Это должен быть продуманный документ, где предусмотрено, как достучаться до пожилых, как их мотивировать, мы будем им помогать и как будем наказывать. Важно объяснить, что мы вводим карантин исключительно для них, потому что они — наиболее уязвимая к инфекции часть населения», — отметил он.