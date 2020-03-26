В Башкирии полицейских заставляют покупать медицинские маски

Сотрудники полиции в Башкирии, участвующие в поквартирном обходе граждан, прибывших из-за рубежа, не имеют средств индивидуальной защиты, в том числе масок.







«Их заставляют их покупать»,— сообщил на оперативном совещании в правительстве первый вице-премьер Андрей Назаров и попросил минздрав обеспечить полицейских бесплатными масками.

«Мы три тысячи масок выдали бесплатно, других пока физически нет»,— сообщил на это глава минздрава республики Максим Забелин, а министр промышленности и энергетики Александр Шельдяев напомнил, что все поступающие по госконтрактам маски приходят в ГУП «Башфармация», которое покупает их по 35 руб. за каждую. «Тем более на госсовете заявили, что МВД централизованно закупает для сотрудников маски»,— добавил Максим Забелин.

«Определите какое-то количество масок и бесплатно, когда они придут, сегодня, передайте в МВД. Финансовую сторону решим потом. МВД сейчас выполняет несвойственные функции: мы министра попросили, чтобы они с нашими сотрудниками по квартирам ходили. Понятно это все?» — спросил господин Хабиров, на что получил от Александра Шельдяева ответ: «Есть. Костюмы и маски передадим».

Фото: ura.ru

Глава региона Радий Хабиров не принял эти доводы министров и призвал их «эту бюрократию не включать».В Башкирии с конца прошлой неделе проходит поквартирный обход лиц, вернувшихся из-за рубежных поездок, для проверки соблюдения карантина по коронавирусу.