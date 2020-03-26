В Башкирии полицейских заставляют покупать медицинские маски

«Мы три тысячи масок выдали бесплатно, других пока физически нет»,— сообщил на это глава минздрава республики Максим Забелин, а министр промышленности и энергетики Александр Шельдяев напомнил, что все поступающие по госконтрактам маски приходят в ГУП «Башфармация», которое покупает их по 35 руб. за каждую. «Тем более на госсовете заявили, что МВД централизованно закупает для сотрудников маски»,— добавил Максим Забелин.
Глава региона Радий Хабиров не принял эти доводы министров и призвал их «эту бюрократию не включать».
«Определите какое-то количество масок и бесплатно, когда они придут, сегодня, передайте в МВД. Финансовую сторону решим потом. МВД сейчас выполняет несвойственные функции: мы министра попросили, чтобы они с нашими сотрудниками по квартирам ходили. Понятно это все?» — спросил господин Хабиров, на что получил от Александра Шельдяева ответ: «Есть. Костюмы и маски передадим».
В Башкирии с конца прошлой неделе проходит поквартирный обход лиц, вернувшихся из-за рубежных поездок, для проверки соблюдения карантина по коронавирусу.