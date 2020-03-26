Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии полицейских заставляют покупать медицинские маски

В Башкирии полицейских заставляют покупать медицинские маски

Добавлено: 26.03.20
Просмотров: 0
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Комментарии (0)
В Башкирии полицейских заставляют покупать медицинские маски

Сотрудники полиции в Башкирии, участвующие в поквартирном обходе граждан, прибывших из-за рубежа, не имеют средств индивидуальной защиты, в том числе масок.



«Их заставляют их покупать»,— сообщил на оперативном совещании в правительстве первый вице-премьер Андрей Назаров и попросил минздрав обеспечить полицейских бесплатными масками.

В Уфе для пожилых людей старше 65 лет вводится карантин

Читайте также:

В Уфе для пожилых людей старше 65 лет вводится карантин
«Мы три тысячи масок выдали бесплатно, других пока физически нет»,— сообщил на это глава минздрава республики Максим Забелин, а министр промышленности и энергетики Александр Шельдяев напомнил, что все поступающие по госконтрактам маски приходят в ГУП «Башфармация», которое покупает их по 35 руб. за каждую. «Тем более на госсовете заявили, что МВД централизованно закупает для сотрудников маски»,— добавил Максим Забелин.
Глава региона Радий Хабиров не принял эти доводы министров и призвал их «эту бюрократию не включать».
«Определите какое-то количество масок и бесплатно, когда они придут, сегодня, передайте в МВД. Финансовую сторону решим потом. МВД сейчас выполняет несвойственные функции: мы министра попросили, чтобы они с нашими сотрудниками по квартирам ходили. Понятно это все?» — спросил господин Хабиров, на что получил от Александра Шельдяева ответ: «Есть. Костюмы и маски передадим».
В Башкирии с конца прошлой неделе проходит поквартирный обход лиц, вернувшихся из-за рубежных поездок, для проверки соблюдения карантина по коронавирусу.

Источник: www.kommersant.ru
Фото: ura.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

Стало известно, когда и за сколько уфимцы смогут купить медицинские маски
Здравоохранение
Стало известно, когда и за сколько уфимцы смогут купить медицинские маски
Минздрав Башкирии предупредил о предстоящем дефиците медицинских масок
Здравоохранение
Минздрав Башкирии предупредил о предстоящем дефиците медицинских масок
В Уфе на базе ГУП «Агидель» начнется производство многоразовых медицинских масок
Здравоохранение
В Уфе на базе ГУП «Агидель» начнется производство многоразовых медицинских масок
В Башкирию поступят одноразовые маски из Китая: стало известно, сколько они будут стоить
Здравоохранение
В Башкирию поступят одноразовые маски из Китая: стало известно, сколько они будут стоить
В Башкирии будут следить за ценами на медицинские маски
Здравоохранение
В Башкирии будут следить за ценами на медицинские маски
Башкирия закупит 700 тысяч медицинских масок
Здравоохранение
Башкирия закупит 700 тысяч медицинских масок
В Башкирии в 2020 году появятся еще 8 вертолетных площадок санитарной авиации
Здравоохранение
В Башкирии в 2020 году появятся еще 8 вертолетных площадок санитарной авиации
В Нефтекамске руководство предприятия столкнулось с мошенничеством при заказе медицинских масок
Происшествия
В Нефтекамске руководство предприятия столкнулось с мошенничеством при заказе медицинских масок
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: