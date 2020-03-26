В аптеки Башкирии поступит новая партия из 418 тысяч медицинских масок

В сеть аптек «Башфармация» поступит новая партия медицинских масок. Планируется распределить 418 тысяч одноразовых средств защиты. Об этом на оперативном совещании сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.







Маски будут направлены в сеть аптек по всей республике, а также по предприятиям. Следующая партия ожидается 30 марта. Количество масок новой партии будет около 700 тысяч штук.

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