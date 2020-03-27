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В Башкирии количество госпитализированных, с подозрением на коронавирус, возросло до 79

Добавлено: 27.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии количество госпитализированных, с подозрением на коронавирус, возросло до 79

В стационарах республики с подозрением на коронавирус находится 79 человек, из них 13 детей. За сутки число госпитализированных с подозрением на COVID-19 в регионе выросло на семь человек, среди детей – на три человека. Сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на сегодняшнем брифинге.



Число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в республике не изменилось. Напомним, в инфекционной больнице Уфы находится четыре пациента с коронавирусом, одна из заболевших рассказала о своем состоянии и лечении.

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Добавим, что за сутки число заболевших в России выросло на 196 и перевалило за тысячу. Выздоровели 45 человек, летальных случаев три.

Напомним, что в медицинских учреждениях Башкирии, в том числе в коммерческих, в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19, введены ограничения на прием пациентов.

Источник: gtrk.tv
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