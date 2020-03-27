В Башкирии количество госпитализированных, с подозрением на коронавирус, возросло до 79

В стационарах республики с подозрением на коронавирус находится 79 человек, из них 13 детей. За сутки число госпитализированных с подозрением на COVID-19 в регионе выросло на семь человек, среди детей – на три человека. Сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на сегодняшнем брифинге.







Число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в республике не изменилось. Напомним, в инфекционной больнице Уфы находится четыре пациента с коронавирусом, одна из заболевших рассказала о своем состоянии и лечении.